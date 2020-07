La 106 miete altre vittime: impatto tra auto e furgone, due morti e due feriti

Un tragico incidente, avvenuto intorno alle 6 e 3 di stamani sull’ormai famigerata Statale 106 Jonica, ha mietuto ancora un’altra vita. È di un morto, difatti, il bilancio del sinistro che ha coinvolto, nel tratto di Cropani Marina, nel catanzarese, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Taranto, una vettura, una Fiat Multipla, ed un furgone Renault cassonato.

Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati ed anche altre tre persone sono rimaste ferite, due in modo lieve ed un altro politaumatizzato.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sellia Marina, che hanno dovuto estrarre dalla lamiere contorte sia la salma della vittima, deceduta sul colpo, che gli altri coinvolti.

Sul luogo anche i Carabinieri, le squadre Anas e il Suem118 che ha trasferito in ospedale il ferito più grave.

L’arteria è provvisoriamente chiusa al traffico.

DECEDUTO ANCHE UNO DEI FERITI



Il ferito grave traportato in ospedale è purtroppo deceduto anch'egli durante un intervento chirurgico. Sale quindi a due il numero dei morti in questo mercoledì di sangue sulle strade calabresi: si tratta di Luigi Peluso, 31enne di Lamezia Terme, deceduto sul colpo durante lo scontro, e Salvatore Fiumara, 61enne operaio di Maida.