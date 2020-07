Specie protette nel cortile di casa, denunciato per furto venatorio

Un uomo di S. Pietro in Guarano è stato denunciato per furto aggravato ai danni dello Stato: i Carabinieri Forestale della Stazione locale, che hanno eseguito un controllo in collaborazione con le guardie Lipu di Cosenza, gli contestano di aver catturato e detenuto alcune specie di uccelli.

Alla denuncia si è giunti durante un servizio finalizzato al contrasto in materia di fauna selvatica. In particolare, in località Terratelle di San Pietro in Guarano, i militari hanno scoperto che dentro una corte esterna di una proprietà privata c’erano alcune voliere contenenti della proprio della fauna selvatica.

Si tratta, in particolare, di dieci esemplari di Tortora dal collare Streptopelia decaocto, altri sei di Tortora Streptopeia turtur, due merli Turdus merula, tre fagiani Phasianus colchicus), e due Gazze Pica pica.

Lo stesso proprietario ha dichiarato di averle trovate in una campagna vicina alla sua abitazione, non riuscendo quindi ad esibire nessun titolo che ne comprovasse la reale proprietà e provenienza.

Questo tipo di avifauna è classificata come specie particolarmente protetta oppure non cacciabile e, quindi, protetta, come ad esempio la Tortora dal collare.

Negli altri casi, seppur la caccia sia consentita la cattura e detenzione non è invece premesso. Si è quindi proceduto al sequestro degli esemplari che saranno poi liberati. Per l’uomo inevitabile la denuncia per i reati di detenzione illecita di fauna selvatica e furto venatorio.