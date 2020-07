Elezioni. Arcuri candidato del Pd, i Verdi plaudono: “noi ci siamo”

Pietro Infusino

La candidatura a sindaco dell’architetto Danilo Arcuri, annunciata ieri dal Pd di Crotone (QUI), incassa anche il consenso e l’appoggio del movimento “Crotone è dei crotonesi”.

“Noi ci siamo!” tuona infatti e in un breve comunicato, Pietro Infusino, Consigliere federale Verdi, sostenendo che il Partito Democratico abbia fatto bene a puntare su una figura come Arcuri “che, oltre ad avere realizzato una significativa esperienza politica di militanza nel PD, è soprattutto ed in particolare modo una figura professionale di elevato spessore tecnico e amministrativo”.

Infusino ribadisce come l’architetto e ex assessore in una delle giunte Vallone, sia un “profondo conoscitore della macchina amministrativa” e che “le sue qualità umane e il suo spessore culturale sono riconosciuti da tutti”.

A tutti gli effetti e dunque un vero e propri endorsement da parte del rappresentante dei Verdi crotonesi nei confronti del candidato prescelto dai Dem pitagorici che hanno deciso per l’accordo con “Crotone in movimento”, formazione politica che fa capo all’ex consigliere regionale Enzo Sculco.