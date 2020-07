Precipita da un muro di contenimento, un volo di 12 metri

Un volo di circa 12 metri per poi precipitare a terra ed essere recuperata e portata in ospedale per le cure del caso. Protagonista della disavventura una donna reggina che, nella tarda serata di ieri, è stata soccorsa dapprima dai carabinieri che, data la situazione, hanno subito fatto intervenire i vigili del fuoco e il Suem 118.

Sul posto, un muro di contenimento che si trova lungo la strada comunale San Sperato Cataforio, all’altezza della località San Lorenzello, nel reggino, sono così giunti i pompieri del capoluogo che hanno individuato una stradina che portava vicino al luogo dove si trovava la malcapitata e poi l’hanno raggiunta con un fuoristrada insieme ai sanitari.

Quest’ultimi hanno così stabilizzato la donna e con la collaborazione dei vigili del fuoco l’hanno imbarellata e riportata sulla strada principale dove la ferita è stata pesa in carico da una ambulanza che l’ha trasferita in ospedale. Sul posto presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.