Lotta al caporalato, trovati 15 lavoratori in nero. Elevate sanzioni ad aziende agricole

Sette attività controllate, 63 dipendenti identificati di cui 15 in nero. È il bilancio delle attività di controllo eseguite dal personale Pasi con agenti della Questura di Crotone e personale dell’ispettorato territoriale del lavoro in alcune aziende agricole della provincia.

In una di queste, in un fondo a Steccato di Cutro, la polizia ha identificato 13 dipendenti, risultati tutti senza contratto. Per questo il personale dell’ispettorato ha elevato delle multe. Sono, inoltre, in corso altri accertamenti per identificare altri 2 lavoratori che si erano allontanati a seguito dell'arrivo degli agenti.

Invece, in un’azienda agricola in di località San Iorio a Strongoli, sono stati identificati altri 16 dipendenti, di cui 2 sono risultati in nero. Anche in questo caso il personale dell’ispettorato ha multato l’azienda.

I controlli in altre 5 aziende del territorio provinciale non hanno fatto emergere irregolarità.