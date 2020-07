Si tuffa in mare e viene trasportato a largo. Salvato bagnante

Un bagnante è stato messo in salvo dai militari della Guardia costiera di Reggio Calabria. È successo nei pressi della “sorgente” dove l’uomo era entrato in acqua e a causa delle forti correnti è stato trasportato a circa 70 metri dalla riva, non riuscendo più a tornare a riva. Così con le poche forze rimaste ha tentato di attirare l’attenzione degli altri bagnanti.

L’uomo è stato notato così i bagnanti hanno chiamato il 1530 e la sala operativa ha subito inviato sul posto i mezzi navali CP 801 e GC B114, coadiuvati da una pattuglia terrestre. Hanno quindi informato dell’episodio l’autorità marittima dello Stretto che ha così assunto il coordinamento delle operazioni.

Il primo a intervenire è stato Leandro Campicelli che, incurante del pericolo, si è tuffato e ha raggiunto l’uomo, rassicurandolo e trasportandolo con non poche difficoltà a riva. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno constatato che il bagnante era stato messo in salvo e si sono quindi adoperati per assistere il personale sanitario intervenuto.