Covid. Il bollettino. Calabria, positivi cinque migranti sbarcati a Crotone

Dopo due giorni consecutivi di “stop” sul fronte delle infezioni da Covid-19, quest’oggi, e rispetto al bollettino ufficiale di ieri pomeriggio (QUI), in Calabria si devono purtroppo annotare altri cinque casi di contagio, accertati dall’Asp di Crotone e relativi però ad altrettanti migranti sbarcati nel capoluogo pitagorico il 25 luglio scorso (QUI).

Il totale delle persone che quindi hanno fin qui contratto il virus sale a 1.252 (1.214 se si escludono i 33 extracomunitari arrivati a Roccella e quelli di oggi di Crotone), mentre quelle che al momento sono ancora positive sono 83 (+5 da ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti processati altri 916 tamponi col complessivo che raggiunge quindi i 115.672 test analizzati nella nostra regione da inizio epidemia e dei quali 114.420 tutti dall’esito negativo.

Dopo l’ultimo caso di guarigione annotato appena ieri, nel cosentino, quest’oggi non se ne segnalano di altri. Fino a questo momento i pazienti che hanno sconfitto il coronavirus sono quindi 1.072.

Si arriva poi al 63° giorno di seguito in cui, e grazie a Dio, il bilancio delle vittime per o con il covid sembra un dramma ormai dimenticato: fin qui le vittime sono state in tutto 97.

Negli ospedali calabresi, infine, sono attualmente assisti solo tre pazienti (come ieri) mentre altri 42 positivi (come ieri) sono invece in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, e da 7 giorni, i positivi segnalati sono stati in tutto 488 e così distribuiti: 18 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui da 7 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 11 di giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 17 giorni, il complessivo dei casi è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 4 giorni consecutivi, il totale è bloccato a 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.514.