Praia, “pizzicato” fuori dal comune si residenza. Sorvegliato speciale in manette

È stato “beccato” fuori dal comune di residenza, V.V., 47enne di Praia a Mare, noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. E per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri di Praia a Mare.

Intorno alle 13 i militari, durante un normale posto di controllo lungo la statale 18 all’altezza dell’intersezione con la provinciale 1, limite del territorio comunale di Praia a Mare, hanno intimato l’alt ad una Smart, proveniente dal vicino comune di San Nicola Arcella. I Carabinieri hanno quindi riconosciuto il sorvegliato che, alla vista dei militari, non ha saputo fornire delle giustificazioni plausibili alle violazioni della sorveglianza speciale. L’uomo è stato portato in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 47enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà, permanendo sullo stesso la Misura di Prevenzione cui già sottoposto.