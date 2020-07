Grande partecipazione al corso di formazione dell’Omcs dei fratelli Scandale

Grande partecipazione al corso di formazione per tutti i collaboratori dell’Omcs dei fratelli Scandale a Cutro. Lo scorso sabato per “festeggiare” i 30 anni di attività dell’azienda azienda logistica e della movimentazione industriale, si sono svolte le attività che hanno permesso ai collaboratori di arricchirsi tanto dal punto di vista professionale, quanto anche umano e culturale.

I temi affrontati con Silvano Di Giacomi, della Direzione Vendite After Market Italia della Midac Spa sono stati numerosi, come le vendite, i cambiamenti derivanti dall’emergenza Covid 19, le innovazioni nel settore e le modalità di introdurli nel settore della logistica. Di Giacomi ha anche trattato il tema delle emozioni e in particolare come gestirle nelle vendite e nelle aziende e come utilizzarle in modo diverso. Ma ha anche affrontato il tema del confronto, elemento fondamentale per la crescita dell’azienda e dei collaboratori.

Un passo importante per l’Omcs che a seguito della pausa forza dovuta alla pandemia, durante il lockdown ha avviato una sorta di riprogrammazione interna all’azienda, per poi avviare la ripartenza dei centri logistici, dei centri di distribuzione.