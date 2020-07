Caccuri, turista positiva al Covid. Sindaco chiude Comune e negozi

Serrata del palazzo comunale di Caccuri e di tutte le attività commerciali del borgo del crotonese, escluse le attività di vendita di beni alimentari.

È la decisione del sindaco della cittadina, Marianna Caligiuri, che a seguito della notizia di un caso di positività al Covid 19 di una donna residente in Lombardia e che è stata in vacanza a Caccuri, ha disposto la chiusura dell’ente e dei negozi.

La donna positiva, che è arrivata nel borgo a inizio luglio con il marito e il figlio, non risultava positiva al tampone, dal momento che qualche giorno prima aveva fatto l’esame prima di una visita medica in un ospedale lombardo.

Rientrata in Lombardia ha fatto un’altra visita ed è risultata però positiva. Da qui l’avvio delle procedure per il tracciamento dei contatti arrivato fino al comune calabrese dove la donna è rimasta a casa, per motivi di salute, ma gli altri due componenti della famiglia hanno svolto una vita normale.

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, avvisata, ha deciso di eseguire i tamponi ai contatti diretti della paziente, iniziando dal coniuge e dal figlio che sono rimasti a Caccuri.

In via precauzione la sindaca ha deciso di chiudere il Palazzo comunale dopo che un dipendente ha avuto contatti diretti con la famiglia.

La decisione di chiudere anche i locali è stata invece presa per evitare assembramenti che, nel caso di positivi asintomatici, potrebbero diffondere il virus. La Caligiuri, dalla sua pagina facebook ha invitato tutti i cittadini “a rimanere in casa, fino a nuove disposizioni”.