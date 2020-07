Scontro tra auto e moto sulla Ss 106 nel catanzarese: ferito centauro

Brutto incidente questa mattina sulla Strada Statale 106 nei pressi di Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate frontalmente sfiorando la tragedia.

Il malcapitato centauro, che viaggiava in sella ad una Yamaha, è sobbalzato dal mezzo riportando diverse ferite per cui è stato necessario il trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il personale Anas per riportare alla normalità la circolazione.