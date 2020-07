Reggio. Auto si schianta contro sede Inps: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incedente avvenuto nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. Una sola la vettura coinvolta, una Mercedes, che per cause sconosciute è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro la sede dell’Inps.

A bordo della vettura viaggiavano il conducente e un’altra persona. Entrambi - per le ferite riportate nell’impatto - sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori e gli agenti delle forze dell’ordine.