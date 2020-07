Lamezia, hanno avviato attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione. Denunciati

Hanno portato avanti un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per questo motivo due uomini di 60 e 58 anni, nati a Nicastro ma residenti a Lamezia Terme sono stati denunciati. È successo a Lamezia Terme dove, gli agenti della Polizia Ferroviaria, con personale dei Posti Polfer di Lamezia Terme e Catanzaro Lido, durante un controllo hanno individuato un terreno, delimitato da recinzione, nel quale c’era un elevato numero di carcasse di automobili e pneumatici.

Gli operatori hanno quindi scoperto che in quel sito c’era un’attività commerciale di vendita di pezzi di ricambio per veicoli. Il titolare è risultato sprovvisto di autorizzazione per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, pertanto l’azienda e tutta l’area circostante sono state sequestrate e uno dei due uomini è stato denunciato in stato di libertà, in concorso con la moglie, proprietaria del terreno, per reati ambientali.