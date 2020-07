Trovato corpo senza vita in una baracca alla periferia di Cosenza

È stato ritrovato nei pressi di una baracca, vicino la Centrale del Latte, in via degli Stadi, il corpo senza vita di un 43enne. A seguito di una segnalazione, i carabinieri di Cosenza si sono recati sul posto dove hanno scoperto il cadavere.

Secondo gli inquirenti l’uomo potrebbe essere deceduto per un arresto cardiocircolatorio, ma spetta al medico legale, allertato e arrivato per accertarne il decesso, capire le cause esatte della morte.

Per gli inquirenti il decesso potrebbe essere stato provocato da una dose eccessiva di droga. Il corpo è stato trasferito nell’obitorio di Cosenza per ulteriori accertamenti.