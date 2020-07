Covid. Il bollettino. Calabria: secondo giorno a traccia zero, 78 (-1) i positivi

Inizia oggi un’altra settimana, l’ultima del mese di luglio, ancora sotto il segno del coronavirus. Sette giorni che, almeno al momento e stando all’ormai consueto bollettino emesso alle 17 dalla Regione, pare avviarsi serenamente.

Tra domenica e lunedì, infatti, i laboratori calabresi autorizzati hanno analizzato altri 200 tamponi (finora ne sono stati processati 114.756 in tutto e 113.509 dall’esito negativo) nessuno, come d’altronde avvenuto anche ieri (QUI), ha confermato nuovi casi di infezione.

A quest’oggi e pertanto il complessivo dei corregionali che hanno contratto il Covid-19 (al lordo delle guarigioni sopraggiunte) rimanete a 1.247, mentre gli attualmente positivi scendono ora a 78 (-1 da ieri).

Rispetto a 24 ore fa, poi, e dopo ben cinque giorni di “astinenza”, si segnala oggi un nuovo paziente che abbia superato il virus, nel cosentino. Finora i guariti sono stati quindi ed in tutto 1.072.

È il invece e fortunatamente il 62° giorno consecutivo che rimane fermo il bilancio delle vittime per o con il covid: finora sono stati 97.

Quanto alla situazione dei ricoveri, infine, negli ospedali della regione, in particolare solo in quelli di Catanzaro e Reggio Calabria, restano ad oggi assistiti ancora tre pazienti (come ieri) e altri 42 (-1 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 6 giorni, i casi accertati sono stati nel complesso 488 e così distribuiti: 18 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 6 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 10 di giorni, i covid segnalati sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 16 giorni, il complessivo dei casi è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 3 giorni, il totale è fermo a 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.847.