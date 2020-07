Ficr, eletto il nuovo Comitato regionale: Andrea Guarna presidente

da sinistra: Vittorio Abiuso, Maurizio Condipodero, Andrea Guarna, Gianfranco Ravà, Giuliano Tarsitano

Sabato scorso, 25 luglio, i presidenti delle province calabresi della Federazione Italiana Cronometristi si sono riuniti in assemblea per eleggere il nuovo Comitato Regionale Calabria.

Ospiti per l’occasione il Presidente nazionale della FICr Gianfranco Ravà, il collega regionale del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il Presidente regionale del Lazio della FICr Giuseppe Coccari e il Ruolo d’Onore nazionale Pasquale Alampi.

Il Comitato esce da un periodo di commissariamento a causa della prematura scomparsa del Presidente Nino Mancuso il quale tanto aveva fatto per la Federazione in Calabria, successivamente portata avanti egregiamente prima dal Vice Presidente Michele Romeo e poi dal Commissario Consigliere nazionale Francesco Furnò che ha traghettato il comitato fino a nuove elezioni.

Il consesso ha eletto all’unanimità come nuovo presidente Andrea Guarna di Reggio Calabria e i consiglieri Giuliano Tarsitano di Cosenza e Vittorio Abiuso di Catanzaro.

Guarna, classe ’81, avvocato e consulente informatico specializzato in privacy, ex ITF (Istruttore Tecnico Federale), tra i più giovani presidenti regionali eletti nella storia della Federazione, verrà coadiuvato dai due consiglieri Giuliano Tarsitano con la carica di Vice Presidente e dall’Ingegnere Vittorio Abiuso, alla sua prima esperienza da dirigente, come segretario.