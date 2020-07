Incendio su un’imbarcazione, sette diportisti salvati dalla Cp

Un principio di incendio, divampato a bordo di un’imbarcazione da diporto, ha attirato l’attenzione dell’equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera, la CP 735, mentre questa era impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” nella zona antistante il litorale di Scilla, nel reggino.

L’unità della Cp si è così diretta subito verso l’imbarcazione in difficoltà, un 12 metri, per dare assistenza alle sette persone che vi erano a bordo, tra cui due bambini, e che in preda al panico cercavano vanamente di estinguere le fiamme con i propri mezzi.

Grazie alla prontezza dei militari e ai dispositivi in dotazione alla motovedetta, si è così riusciti a domare l’incendio e a mettere in salvo gli occupanti, eccessivamente spaventati per l’accaduto e consapevoli delle conseguenze più tragiche a cui sarebbero potuti andare incontro.

L’unità della Guardia Costiera ha portato a bordo i diportisti e rimorchiato l’imbarcazione in difficoltà nel porto di Villa San Giovanni.

La tempestività e l’efficacia dell'intervento dei militari ha così scongiurato più seri danni all'imbarcazione ma soprattutto ha garantito l'incolumità delle persone incorse nello spiacevole quanto rischioso “incidente”, senza ulteriori conseguenze.

La Guardia Costiea ha voluto cogliere l’occasione per ricordare come la vicenda ha avuto un lieto fine grazie anche al costante dispositivo di assistenza, soccorso e polizia marittima che nel corso della stagione estiva è attivato dal Corpo, proprio con l’operazione “Mare Sicuro”.