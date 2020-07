Covid. Il bollettino. Calabria: nessun nuovo caso, in settimana sono stati sette

Si conclude, in questa domenica 26, la penultima settimana di luglio, la quarta del mese ancora all’insegna del Covid-19.

Sette giorni certamente molto meno “allarmanti” sotto il profilo dei numeri sull’avanzamento del virus nella nostra regione: se in quella scorsa, difatti, i contagi avevano subito un significativo balzo in avanti, con ben 23 casi accertati, quest’ultima si chiude sì con un incremento del coronavirus ma di “appena” 7 di casi.

Una media, dunque, di un’infezione al giorno ma che sale a due e mezzo se la si analizza in proiezione mensile, dato che dal 1° di luglio ad oggi sono stati 65 i contagi complessivi ed accertati.

In termini di bilancio, poi, un valore rappresentativo è certamente il fatto che negli ultimi sette giorni si sia registrato un solo caso di guarigione, 14 dall’inizio di luglio, mentre gli attualmente positivi, ovvero le persone ancora contagiate dal Covid, in 26 giorni siano aumentate di 53 unità: se all’inizio del mese erano difatti 26, oggi sono ben 79 (come ieri).

Va comunque evidenziato come in queste medie abbia influito il caso dei migranti sbarcati a Roccella Jonica, 33 dei quali sono risultati positivi (QUI) ed anche il piccolo “focolaio” relativo alla famiglia cosentina (QUI).

Un bilancio che fortunatamente rimane oggi fermo: nelle ultime 24 ore sono stati infatti processati altri 871 tamponi dei quali nessuno ha dato infatti esito positivo.

Finora di tamponi, in Calabria, ne sono stati analizzati un totale di 114.556 e 113.309 dei quali non hanno riscontrato alcun contagio da coronavirus. Il complessivo delle persone risultate positive, ad oggi, è quindi di 1.214.

Rimane poi ed ancora fermo il numero dei guariti. Nessun altro è stato segnalato nelle ultime 24 ore. Fino a questo momento sono stati dunque 1.071 i degenti che hanno superato il virus.

È quest’oggi ed invece il 61mo giorno consecutivo senza vittime in Calabria che, dall’inizio dell’epidemia, sono state purtroppo ben 97.

Negli ospedali, infine, sono attualmente ricoverati 3 pazienti (come ieri) mentre altri 43 (come ieri) sono i degenti in isolamento domiciliare essendo asintomatici o con sintomi lievi.

I COVID PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 5 giorni, i casi accertati sono stati nel complesso 488 e così distribuiti: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 5 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 9 di giorni, i covid segnalati sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 15 giorni, il complessivo dei casi è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo l’ultimo caso di ieri, il totale è di 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.633.