Casignana, consegnati i lavori di restauro degli antichi mosaici della Villa romana

Sono stati consegnati sabato i lavori del programma di restauro dei preziosi mosaici della Villa romana di Contrada Palazzi di Casignana. Sono infatti partiti i lavori di valorizzazione e promozione del sito affidati agli studenti del dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’UniCal. I ragazzi stanno, infatti, lavorando sulla pulitura dei mosaici, grazie alla collaborazione avviata a seguito della sigla di una convenzione tra Comune di Casignana e Unical, che permetterà ai laureandi in Restauro dei Beni Culturali di fare pratica sul campo, vivendo per un intero mese nel borgo di Casignana.

La villa romana si estende per circa 15 ettari, ha la pianta di una villa extraurbana, con ambienti termali e residenziali, tanto da costituire uno dei complessi più importanti di epoca romana dell’Italia Meridionale, e conserva il più vasto nucleo di mosaici finora noto in Calabria. Sorta nel corso del I sec. d.C. in un’area con tracce di frequentazione già greca, ha raggiunto il suo massimo splendore nel IV sec. d.C., quando ha finito per ricoprire una superficie di circa 5000 mq.

Alla cerimonia di consegna era inoltre presente il consigliere regionale Raffaele Sainato.