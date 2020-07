Sp10, Graziano (Udc): “Urge intervento della Provincia”

Giuseppe Graziano, presidente del gruppo Udc al Consiglio regionale della Calabria fa un appello al presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, per chiedere un intervento sulla strada provinciale 10 che collega il centro abitato di Orsomarso alla costa tirrenica.

Nella richiesta parla dello stato dell’arteria stradale, parlando di “fondo sconnesso, guardrail sommersi da cespugli e rovi, segnaletica orizzontale e verticale inesistente. Quel tratto di strada rappresenta un disagio per gli utenti che la percorrono quotidianamente. La Provincia di Cosenza intervenga prima che possa accadere l’irrimediabile. È una vera e propria trappola”.

Da qui la richiesta a Iacucci di “sollecitare l’ufficio opere pubbliche e viabilità affinché si adottino tutte le misure necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo lungo la SP10. Faccio mie le preoccupazioni dei cittadini di Orsomarso e della valle del Lao che ormai da mesi si trovano a dover fare i conti con una strada pericolosa. L’ho percorsa personalmente quella strada e dal Km2 fino ad arrivare al centro abitato di Orsomarso ho notato che mancano tutte le condizioni di sicurezza. Lungo la carreggiata, in alcuni tratti, è possibile il transito solo a senso di marcia alternato tanto sono cresciuti i canneti e i roveti che da bordo strada hanno invaso entrambe le corsie”.

“Esiste ed è reale, inoltre – aggiunge il Consigliere regionale – un rischio idrogeologico dovuto all’otturazione dei canali di scolo di servizio alla strada e all’assenza di drenaggio del manto bituminoso. Tant’è che proprio di recente lungo la provinciale si è evitato un incidente mortale proprio perché il fondo stradale non ha più aderenza, specie quando piove o quando si verificano, come in questo periodo, escursioni termiche rilevanti”.