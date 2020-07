Controlli sulla costa di Capo Rizzuto: riscontrate violazioni sulla sicurezza, sanzionata imprenditrice

Il personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, in ottemperanza ai servizi di "Focus ‘ndrangheta", unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Crotone e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha eseguito nella giornata di ieri una serie di controlli amministrativi nella zona mare di Isola di Capo Rizzuto.

Presso uno stabilimento balneare, con annessa attività di noleggio di pedalò, gli operanti hanno identificato un dipendente in qualità di assistente bagnante, risultato figlio della titolare; pertanto è stata redatta segnalazione al competente I.T.L. finalizzata ad accertare la posizione lavorativa del soggetto.

Unitamente al personale della Capitaneria di Porto, sono stati inoltre riscontrate violazioni rispetto alle prescritte misure di sicurezza in merito alla sicurezza per la balneazione e per tale motivo è scattata una sanzione a carico della titolare.

Al termine del controllo, la titolare dell’attività è stata inoltre invitata ad esibire ulteriore documentazione presso gli Uffici della Questura e presso la sede della Capitaneria di Porto per ulteriori accertamenti.

Sempre nella mattinata di ieri, sabato 25 luglio, il personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 45enne di Cirò Marina, S. G.. L’uomo nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di un coltello con la punta acuminata della lunghezza complessiva di cm 20 (avente lama di cm 10) e di un ulteriore coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 10 (avente lama di cm 5), il tutto debitamente sequestrato.

Tali attività rientrano in una più ampia serie di controlli – facente del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” – portati a termine nel corso della settimana e che hanno consentioto l’arresto di 03 persone, la denuncia all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà 10 persone e la segnalazione di altre 4.

In tortale, sono state identificate 1.258 persone, controllati nr. 581 veicoli (anche con sistema Mercurio), elevate 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuati 6 fermi/sequestri amministrativi e/o penali, effettuati 32 perquisizioni, 15 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 4 sanzioni amministrative.