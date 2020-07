Stilo. Scovata un’altra coltivazione di canapa, sequestrate 100 piante

Un’altra piantagione di canapa indiana ritrovata, ancora una volta, nella provincia reggina e dai carabinieri dipendenti dalla compagnia di Roccella Jonica.

A fare scoperta, in particolare, i militari della stazione di Stilo che durante un controllo del territorio si sono imbattuti nella coltivazione composta da oltre 100 piante.

La piantagione era stata realizzata in un terreno particolarmente impervio ed alimentata da un impianto di irrigazione a pioggia attrezzato di temporizzatore.

Le piante, poi, erano in pieno stato vegetativo e avevano raggiuto già un’altezza tra i 50 e i 70 centimetri. Sono ora in corso delle indagini per risalire alla proprietà del terreno su cui veniva coltivata la droga.