Covid. Il bollettino. Calabria: ancora un caso, sono 79 gli attuali positivi

Sale ancora, seppur di pochissimo, il bilancio dei Covid19 nella nostra regione: tra ieri ed oggi il bollettino ufficiale, ormai appuntamento fisso delle 17, riporta difatti un nuovo caso nel vibonese.

Si tratta in particolare di una persona di Spadola rientrata dall’estero, dalla Polonia, nei giorni scorsi e che, asintomatica, si trova al momento in quarantena mentre l’Asp di competenza sta già ricostruendo e identificando la catena dei suoi contatti.

Rispetto a 24 ore fa (QUI), quindi, il totale dei positivi fin accertati in Calabria è ora di 1.247, compresi ovviamente i 33 migranti risultati positivi dopo lo sbarco di Roccella Jonica (QUI), mentre le persone attualmente infette sono oggi 79 (+1 da ieri)

Sempre tra ieri ed oggi sono stati poi 949 i tamponi eseguiti. Dall’inizio dell’epidemia ne sono stati processati in tutto 113.685 e dei quali 112.438 risultati tutti negativi.

Nessuna novità nemmeno sul fronte delle guarigioni delle quali non se ne registrano di nuove da ormai cinque giorni. Il complesso dei dimessi fin qui è stato di 1.071.

Con oggi è trascorso invece - e grazie a Dio - il secondo mese dall’ultimo decesso accertato in Calabria: le vittime, lo ricordiamo, sono state finora ed in tutto 97.

Quanto alla situazione negli ospedali, infine, al momento assistono appena 3 pazienti (come ieri) mentre altri 43 (+4 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare essendo asintomatici o con sintomi lievi.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 3 giorni, i casi segnatati sono stati ed in tutto 488 e così distribuiti: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 14 giorni, il totale è di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 8 di giorni, i covid accertati sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 13 giorni, il complessivo dei casi è fermo a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo 6 giorni, il totale sale ora bloccato a 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.021.

ITALIA. OGGI 275 NUOVI CONTAGI, 5 I DECESSI

Sono 5 le persone decedute nelle ultime 24 ore contagiate da coronavirus, per un totale di 35.102 persone decedute. Nel bollettino di oggi, sabato 25 luglio, i nuovi contagi sono 275, che portano il totale a 245.864, mentre i pazienti dimessi sono stati 128, e dall’inizio dell’epidemia sono stati dimesse 198.320 persone. Aumentano anche oggi i pazienti )ricoverati che rispetto alle ultime 24 ore sono aumentati di 18 unità. Per un totale di 731 persone ricoverate, di cui 41 in terapia intensiva.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: Lombardia 95.847 (+79); Emilia-Romagna 29.461 (+48); Veneto 19.790 (+31); Piemonte 31.594 (+16); Marche 6.818 (+2); Liguria 10.147 (+3); Campania 4.901 (+21); Toscana 10.415 (+10); Sicilia 3.179 (+13); Lazio 8.535 (+19); Friuli-Venezia Giulia 3.373 (+5); Abruzzo 3.359 (+3); Puglia 4.586 (+8); Umbria 1.465 (nessun nuovo caso); Bolzano 2.693 (+6); Sardegna 1.388 (+3); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il ventiduesimo giorno di fila); Trento 4.959 (+2); Molise 463 (+3); Basilicata 448 (+1).

(ultimo aggiornamento 17:49)