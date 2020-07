Promozione Crotone calcio, la soddisfazione del presidente dell’Aquila

Anche il presidente facente funzione della Provincia di Crotone, Giuseppe Dell’Aquila, ha espresso soddisfazione per la promozione in serie A del Crotone calcio. “La promozione con due giornate di anticipo in serie A ha regalato a tutti noi, finalmente, dopo lunghi mesi di tensione emotiva per l'emergenza sanitaria, l'occasione per ritornare, insieme, a sorridere e gioire.

“Il Crotone in serie A riporta il nostro territorio all'attenzione nazionale, in ambito sportivo ma non solo. Il Crotone in serie A rappresenta molto di più, lo ha dimostrato nel 2016 con la prima storica promozione e lo farà ancora. Il compito delle istituzioni e della politica è quello di accompagnare e sostenere i processi virtuosi, di sostenere e accompagnare chi nei diversi settori, economico, sportivo, culturale e sociale lavora con passione e serietà.

“Complimenti alla società, alla dirigenza, al tecnico, ai ragazzi e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Complimenti alla città di Crotone ed all'intera provincia, insieme con amore, dedizione, passione e serietà e con leale e reale spirito di collaborazione possiamo restituire alla nostra Terra rispetto e onore”.