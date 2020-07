Cocaina nascosta nel barbecue, arrestato un 53enne a Gasperina

Nel corso della nottata di ieri, i Carabinieri di Gasperina, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 53enne di Centrache, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato in contrada Conella a bordo della propria autovettura, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, e trovato in possesso di due dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di fazzoletti e oltre 1.500 euro in banconote di vario taglio, in diversi punti dell’abitacolo.

Le successive attività di ricerca, estese all’abitazione e alle relative pertinenze, hanno consentito di individuare, nella cristalliera, tra gli abiti e persino nel barbecue all’interno del magazzino, oltre 40 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e circa 3.000 eruro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto è stato posto sotto sequestro per essere inviato presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito.

L'uomo, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno, è stato ristretto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, misura cofermata dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, che ha convalidato l’arresto.