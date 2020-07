In casa coltivavano, essiccavano e confezionavano marijuana: in manette due coniugi

Sono finiti in manette per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio due coniugi di 48 anni (A.D.) e 36 anni (M.G.), di Corigliano-Rossano.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato, durante una perquisizione in un’abitazione di Rossano ha trovato 7 piante, infiorescenza e 80 grammi di marijuana messa ad essiccare.

Gli arbusti sequestrati erano stati coltivati in grossi vasi e posti sulla veranda dell’appartamento dei coniugi, accessibile solo alla coppia.

Il Pm del Tribunale di Castrovillari, il Sostituto Procuratore Giovanni Tedeschi, ha disposto che i due fossero rimessi in libertà.

Nel corso dell’attività, è stato anche denunciato in stato di libertà un 45enne pluripregiudicato, A.S., fratello di uno degli arrestati, per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio: anche nella sua abitazione sono state rinvenute alcune dosi di marijuana già confezionata, altre piante e un bilancino di precisione.