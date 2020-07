Calciomercato: Alex Gonzalez è un giocatore della Pirossigeno Cosenza

Alex Gonzalez è un giocatore della Pirossigeno di Città di Cosenza. Un colpo grosso per i rossoblù di Tuoto che con l’ingaggio di Gonzalez si assicurano le prestazioni di un vero leader, con grande visione di gioco e la capacità di giocare ad alti livelli in più posizioni in campo. Gonzalez, classe ’93, ha accettato la proposta del ds Bossio, che ha messo in mostra grande abilità in questa trattativa, grazie anche a Leonardo Del Ferraro , già compagno di squadra di Gonzalez, che ha avuto parole molto positive nei confronti del progetto della società cosentina. Una carriera di assoluto rispetto quella di Gonzalez.

Inizia a giocare nel settore giovanile nella squadra della sua città, Talavera De La Reina. Nella stagione 11/12 esordio in prima squadra prima squadra, a 17 anni prima partita in serie A, e nella stagione gioca anche quarti di finale e semifinali della coppa di Spagna di serie A. In Italia dal 2016 in serie A2 col Grosseto per 3 anni, dove gioca e allena l'under 19 e la squadra femminile.

Lo scorso anno in Belgio, in A2 con il Futsal Team Aalst. Queste le sue prime parole da giocatore della Pirossigeno Città di Cosenza: “Sono contento di ritornare in Italia e farlo in questa squadra, ringrazio Roy Martin e soprattutto la società per la fiducia nei miei confronti. Un piacere tornare a giocare con il mio amico Leonardo Del Ferraro. Secondo me abbiamo una buona squadra e con possibilità di fare una grande stagione. Non vedo l'ora di stare insieme a tutti miei compagni di squadra e iniziare a lavorare.