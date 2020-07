Le imprese e il dopo pandemia, se ne parla all’Omcs di Cutro

La sede della Omcs

Dopo i mesi di lockdwon forzato le imprese devono ripartire e sono ripartite superando un momento storico durante il quale si sono vissute mille emozioni, inizialmente di paura poi di speranza.

Ma la domanda predominante che si pongono gli operatori è semplice quanto rilevante: come sarà il futuro? Certamente nessuno può dare una risposta certa ma ognuno di dovrà contribuire a migliorare e cambiare il modo di agire, essere da traino per gli altri per una ripresa possibile.

Di questo si parlerà oggi in un incontro formativo organizzato dall’Omcs, azienda leader nel crotonese, ma anche in Calabria, che poco più di 30 anni opera nel mercato della intralogistica e della movimentazione industriale.

Nella sede della società, in Località Vattiato, Zona Industriale di Cutro, ed insieme a Silvano Di Giacomo, della Direzione Vendite After Market Italia della Midac Spa e alla presenza sia del proprio personale interno che di altri invitati, si parlerà quindi di alcuni importanti temi: dal cambiamento a che futuro sarà il dopo pandemia; dalle innovazioni al modo in cui queste vengano presentate nel mondo della logistica. Tra gli argomenti anche il come gestire le emozioni nelle vendite e nelle imprese e sul come approcciare in maniera diversa.