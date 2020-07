Borse di studio 2019/2020: disposto il finanziamento di 4 milioni di euro

Con decreto dirigenziale n. 7337 del 14 luglio 2020 del settore “Alta Formazione e Università” del Dipartimento presidenza della Regione Calabria è stato disposto il finanziamento dello scorrimento delle graduatorie per l’a.a. 2019/2020 a favore degli studenti risultati idonei che, pur rispondendo ai criteri di merito e di reddito previsti, non hanno potuto beneficiare delle borse di studio rese disponibili a seguito degli specifici bandi per mancanza di risorse disponibili.

“Abbiamo voluto rafforzare l’intervento a sostegno del diritto allo studio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Sandra Savaglio - attivando una misura economica aggiuntiva, di oltre 4 milioni di euro per l’anno 2020, che ha l’obiettivo di innalzare i livelli di accessibilità e di partecipazione all’istruzione universitaria, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità, favorendo al contempo un riequilibrio territoriale delle opportunità di studio. L’ampliamento della platea dei beneficiari delle borse di studio è un impegno che l’amministrazione regionale ha inteso perseguire sia in ragione della grave crisi economica che stiamo attraversando, in cui le famiglie sono particolarmente in difficoltà, che per rispondere ad un disegno di valorizzazione del sistema universitario calabrese più ampio: al centro ci sono gli studenti a cui vogliamo offrire strumenti, opportunità e conoscenza per elevare le proprie prospettive di formazione personali e professionali”.