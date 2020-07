Cosenza. Il complesso di Santa Chiara passa al Mibact: siglato protocollo

Il complesso di Santa Chiara di Cosenza, fino ad oggi nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio e la Provincia, passa al Mibact.

È stato infatti siglato il protocollo d'intesa che consente che il Complesso venga utilizzato dalla Biblioteca Civica e dal Museo del Fumetto sgravando l'ente provinciale e il Consiglio di amministrazione della Biblioteca dal pagamento dell'affitto. Atto che consentirà di riequilibrare le spese che gravano sulla Biblioteca Civica.

"Considerato il valore storico, architettonico e culturale, come Ministero lo andiamo ad acquisire attraverso il cosiddetto 'federalismo culturale' e poi con un successivo accordo, lo concederemo in maniera gratuita alla Provincia e alla Biblioteca Civica, non chiedendo di pagare un affitto e ponendo fine all'indebitamento.” Ha spiegato il sottosegretario Annalaura Orrico, che ha aggiunto: “Ovviamente la competenza del Mibact si ferma al complesso, perchè la Biblioteca ha un CdA composto dall'Accademia Cosentina, dalla Provincia e dal Comune di Cosenza e non può entrare negli affari interni. Avevo promesso a novembre ai cittadini e ai comitati affezionati alla Civica che mi sarei impegnata, per quanto riguarda le competenze del Ministero, ad aiutare il percorso di risoluzione dei problemi economici della Civica e questo è un primo passo. A gennaio abbiamo messo a disposizione un finanziamento di 55 mila euro per restaurare corali della Bibliteca civica e questa attività terminerà a novembre".