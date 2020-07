Covid. Il bollettino. Calabria: un altro positivo tra i migranti sbarcati a Roccella

Si avvia verso la conclusione questa quarta settimana di luglio che nei soli ultimi due giorni ha segnato un live aumento dei casi di Covid-19 in Calabria, esattamente 6 registrati tra mercoledì e giovedì scorsi.

Un primo bilancio che quest’oggi si aggiorna con un altro contagio. Nelle ultime 24 ore i 979 tamponi processati dai laboratori regionali hanno difatti restituito un positivo: si tratta, di nuovo, di uno dei migranti sbarcati a Roccella, nel reggino, lo scorso 11 luglio (QUI).

Finora di test ne sono stati eseguiti, nel complesso, 112.736 e 111.490 sono che hanno escluso un’eventuale contagio da coronavirus.

Il totale delle persone che finora hanno contratto l’infezione è quindi e ad aggi di 1.246, mentre sono 78 (+1 da ieri) i pazienti attualmente positivi.

Tra ieri ed oggi il consueto bollettino regionale non riporta intanto nessun altro guarito, il conteggio in tal senso è fermo da oramai da quattro giorni). Il complesso delle persone che hanno fin qui superato il Covid è dunque di 1.071.

Sono invece e fortunatamente 59 i giorni in cui in Calabria non si annotino nuove morti per o con il coronavirus che finora ha mietuto 97 vittime.

Negli ospedali, infine, si trovano ancora ricoverati 3 pazienti (come ieri) mentre altri 39 (-3 da ieri) sono quelli in isolamento domiciliare perché asintomatici o manifestando sintomi lievi.

I COVID NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri, i positivi sono stati in tutto 488 e così distribuiti: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 13 giorni, il complessivo è di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 7 di giorni, i positivi registrati sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 12 giorni, il totale dei casi accertati è bloccato a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 7 giorni, il complessivo è fermo bloccato a 86: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.768.