Castelli, Variati: da oggi in erogazione 2,5 miliardi per comuni e province

Achille Variati

Fondi per gli enti locali, in arrivo nelle casse di Comuni, Province e Città Metropolitane per quasi 2,5 miliardi di euro.

“Il Viminale metterà in liquidazione nelle prossime ore - è l’annuncio congiunto del Sottosegretario all’Interno Achille Variati e del Viceministro all’Economia Laura Castelli - 2.1 miliardi di euro per i Comuni, e 350 milioni di euro per le Province. Uno sforzo straordinario da parte dello Stato, con cui il Governo conferma nei fatti la vicinanza ai territori e quindi ai cittadini: sono infatti Comuni e Province a gestire la maggior parte dei servizi alla popolazione. Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province. Portando il totale a 3,5 miliardi di euro - concludono Castelli e Variati - a cui contiamo di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi”.

Nella definizione di questo secondo riparto - in dialogo tra i Ministeri di Economia e Finanza e dell’Interno con ANCI e UPI - è stato fondamentale un criterio: quanto gli enti locali hanno perso a causa della pandemia, al netto di eventuali minori spese. Tra le entrate ridotte, la parte del leone l’hanno fatta, per i Comuni, IMU, TARI e l’addizionale comunale IRPEF; per le Province, la tassa di trascrizione e l’RC Auto. Tra le minori spese sono stati considerati la riduzione degli straordinari del personale e alcune contrazioni dei costi di gestione o di servizi. Da sottolineare che i mancati introiti relativi all’imposta di soggiorno non sono compresi in questo provvedimento, e verranno affrontati a parte nelle prossime settimane.

Il fondo da 3,5 miliardi di euro è stato istituito dal decreto legge n. 34 (19 maggio 2020) per assicurare le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali degli Enti Locali.