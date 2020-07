Covid. Il bollettino. Calabria: ancora due positivi, uno dal focolaio di Cosenza

Dopo gli ultimi quattro nuovi casi di Covid-19 registrati appena ieri (QUI) nella nostra regione la curva dei contagi in Calabria segna un’altra leggera risalita.

Il quotidiano bollettino ufficiale riporta difatti i risultati di 1.142 tamponi processati nelle ultime 24 ore e dei quali altri due hanno restituito un esito positivo: uno a Cosenza e riconducibile al focolaio già noto (QUI) e l’altro nel reggino, e si tratta di un rientro.

Il complessivo dei casi di infezione fin qui registrato è quindi e oggi di 1.245; un numero questo che, lo ricordiamo, è comprensivo dei 32 migranti sbarcati nel reggino e risultati contagiati dal coronavirus (QUI), tre dei quali rilevati ieri dall’Asp della città dello Stretto.

I pazienti che risultano invece ed attualmente positivi al virus - quindi al netto delle guarigioni sopraggiunte, e sempre nella nostra regione - sono oggi 77 (+2 da ieri).

Sul fronte dei tamponi, ancora ad oggi, in Calabria ne sono stati analizzati un totale di ben 111.757 e 110.544 sono quelli che hanno dato esito negativo.

Nelle ultime 24 ore, poi, non si segnalano nuovi guariti dal Covid. Finora sono stati in tutto 1.071 i contagiati che hanno superato l’infezione.

Si arriva a quasi due mesi - esattamente a 58 giorni - invece, da quando nella nostra regione si è dovuto nostro malgrado annotare l’ultima vittima per o con il coronavirus. Il complessivo dei decessi rimane quindi fermo a 97.

Negli ospedali calabresi, infine, sono ancora ricoverati 3 pazienti (come ieri) mentre altri 42 (+2 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri e aggiungendo quello di oggi, i positivi sono stati in tutto 488 e così distribuiti: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 12 giorni, il complessivo dei covid sale ora a 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 6 di giorni, i positivi registrati sono stati in tutto 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 11 giorni, il totale dei casi accertati è fermo a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 6 giorni, il complessivo rimane bloccato a 86: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.284.