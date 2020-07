Si ribalta il trattore: muore ingegnere 44enne nel crotonese

Un uomo di 44 anni, Michele Condosta, ingegnere chimico di San Nicola dell’Alto, è deceduto ieri pomeriggio a causa di un incidente mentre si trovava a bordo del trattore con il quale stava lavorando in un campo di proprietà della famiglia.

L'uomo lavorava per un’azienda di Padova ed era tornato per le vacanze nel paese natale. Il trattore che stava guidando si è ribaltato per cause in corso di accertamento e il 44enne è deceduto sul colpo.

L’incidente è avvenuto in un terreno nel territorio comunale di Casabona al confine con San Nicola dell’Alto. Condosta, lascia la moglie e due figli piccoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo e i Carabinieri della compagnia di Crotone per effettuare i rilievi sull’accaduto.