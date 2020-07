Sospeso medico che dirige il Cara di Crotone. Accusato di aver parlato di ragazzo pakistano

Il direttore sanitario del Centro d’accoglienza Sant’Anna, Orlando Amodeo, è stato sospeso dal ruolo ricoperto all’interno della struttura. La decisione è stata presa dal direttore del comitato di Crotone della Croce rossa, Mario Olivari, per “presunta divulgazione di notizie riservate” e “in attesa di chiarire le modalità e responsabilità per quanto accaduto nei giorni 18 e 19 luglio 2020”.

Orlando è sospettato di aver fornito “informazioni riservate” sulla vicenda di un ragazzo pakistano, da anni residente ad Amantea e gravemente malato, finito per motivi ancora da chiarire al Cara insieme ad 11 migranti sbarcati a Roccella Ionia e per questo obbligati alla quarantena. Il giovane, sieropositivo e affetto da epatite B e C, si era detto terrorizzato da un potenziale contagio da Covid che per lui sarebbe fatale, e per questo ha denunciato il fatto con audio e video diffusi da Repubblica.