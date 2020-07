Mare sicuro, un battello pneumatico al servizio dei diportisti e dei bagnanti

È partita dallo scorso 15 giugno l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera. Attiva da 30 anni, per il 2020 le Capitanerie di porto hanno deciso di impiegare un battello pneumatico assegnato alla delegazione di spiaggia di Monasterace che andrà ad aumentare i controlli in mare, a protezione dei bagnanti e dei diportisti che in questo periodo dell’anno affollano il litorale.

L’operazione mira principalmente alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione ed alla tutela dell’ambiente marino e costiero. Uomini e donne in servizio presso l’Ufficio Circondariale marittimo di Roccella Jonica l’Ufficio Locale marittimo di Siderno, le Delegazioni di spiaggia di Monasterace e Bovalino, saranno impegnati a vigilare in mare, nei porti e sui litorali della Locride, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dei Reggio Calabria.