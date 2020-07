Trovato senza vita l’uomo scomparso da San Costantino Calabro

È stato ritrovato senza vita il corpo dell’uomo scomparso da San Costantino Calabro che aveva fatto perdere le sue tracce questa notte (QUI).

A ritrovare il cadavere è stata una squadra del soccorso alpino e speleologico della Calabria che era impegnata da stamani nelle ricerche.

I soccorritori con l'aiuto di corde e con tecniche alpinistiche sono discesi in un canale dove giaceva il corpo. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla rimozione, lo hanno imbarellato per poi trasportarlo con un elicottero dei Vigili del fuoco di Lamezia in un piazzale e dal lì consegnarlo alle autorità.

Alle ricerche, oltre ai tecnici del soccorso alpino e speleologico Calabria, i particolare delle stazioni Aspromonte e Catanzaro, hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani.