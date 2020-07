Covid. Il bollettino. Calabria: 4 nuovi casi, 3 sono riferiti allo sbarco di Roccella

Dopo due giorni di tregua senza alcuna infezione, quest’oggi, mercoledì 22 luglio, il Covid-19 torna in Calabria. Nella nostra regione, e rispetto a 24 ore fa (QUI), sono stati 1.049 i tamponi processati e quattro hanno difatti dato esito positivo.

Si tratta in particolare di una persona risultata positiva a Cosenza e che è una conferma dopo una positività sierologica (positivo solo per il Gene N e non riconducibile alla catena di trasmissione già nota, ovvero al focolaio della famiglia senegalese), mentre gli altri tre sono stati rilevati dall’Asp di Reggio Calabria e sono riconducibili allo sbarco di extracomunitari avvenuto a Roccella Jonica l’11 luglio scorso (QUI).



Intanto i test risultati negativi sono stati in tutto 109.404 su un complessivo di ben 110.615 analizzati dall’inizio, oramai quasi cinque mesi fa, della fase epidemiologica.

Al momento, quindi, è di 1.243 il numero delle persone finora contagiate dal virus, mentre gli attualmente positivi salgono quest’oggi a 75 (+4 da ieri).

Sempre tra ieri ed oggi, poi, l’ormai consueto bollettino regionale non annota nuove guarigioni. Le persone che in Calabria hanno fin qui superato l’infezione sono state in tutto 1.071.

Fermo fortunatamente, e da ben 57 giorni di seguito, anche il drammatico conteggio delle morti. In regione sono state in tutto 97 le persone decedute per o con il coronavirus.

Sul fronte dei ricoveri, ad oggi sono solo 3 (come ieri) i pazienti Covid assistiti nei reparti ospedalieri (nessuno dei quali nelle terapie intensive, vuote ormai da ben 36 giorni), mentre in 40 (+1 da ieri) sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo due giorni di tregua e con il nuovo caso di oggi, i positivi arrivano in tutto a 487 e così distribuiti: 18 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 12 giorni, il totale dei casi è stato di 297: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti

Nel catanzarese, da 5 di giorni, i covid sono stati in tutto 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 10 giorni, il complessivo è bloccato a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni, il dato è stabilmente fermo a 86: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.542.