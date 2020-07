Santa Severina: a casa con munizioni e droga. Arrestato 35enne

È stato “pizzicato” con 32 cartucce, 132 grammi di marijuana e 2 piante di cannabis indica dell’altezza di 70 centimetri un 35enne di Roccabernarda. Per questo motivo è stato arrestati dai carabinieri del Nor di Petilia Policastro e dai loro colleghi di Roccabernarda.

A seguito di una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso delle munizioni e della droga ed ora dovrà risponderne: dopo le formalità è stato così messo domiciliari in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.