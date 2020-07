Agrocepi convocata al tavolo nazionale Ocm Ortofrutta. Vocaturi: “gratifica lavoro svolto”

Video conferenza Agrocepi

Nella giornata di ieri 21 luglio 2020 i vertici di Agrocepi sono stati convocati al tavolo nazionale OCM Ortofrutta su disposizione del Direttore Generale dott. Felice Assenza.

Una riunione in video conferenza svoltasi in mattinata, che ha avuto la finalità di definire l’esame della bozza del DM8867/2019 per la strategia nazionale settore ortofrutta. Si ricorda che i dirigenti di Agrocepi, sono stati già in precedenza convocati in più occasioni, nell’OCM ortofrutta in tutte le riunioni di natura politica, mentre quello di ieri è stato un incontro di carattere tecnico.

“Abbiamo raggiunto un buon risultato perché siamo stati interpellati nella parte attuativa e questo gratifica e restituisce valore al lavoro svolto negli ultimi anni da Agrocepi” - queste le parole di Vice Presidente Vicario di Agrocepi Raoul Cristian Vocaturi che ha partecipato alla conferenza.

“Grazie a questo risultato raggiunto – continua Vocaturi – possiamo continuare a dare maggiore supporto a livello pratico agli associati Agrocepi e alle numerose OP organizzazione di produttori associati”.