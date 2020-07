Demolizioni a Capo Colonna, Liberi per Crotone: segnale importante per la comunità

“La demolizione di alcune ville abusive edificate nell’area di Capocolonna (LEGGI QUI) ed appartenenti alla famiglia dei Grande Aracri da parte dall’Amministrazione comunale rappresenta un segnale importante per la comunità crotonese che vede così attuati quei principi di legalità che troppo spesso vengono solo enunciati e quasi mai realmente applicati.! - È quanto si legge in una nota stampa di Area Civica Liberi per Crotone -

“Il contrasto della criminalità mafiosa, la lotta alla ‘ndrangheta che soffoca il nostro territorio ed impedisce ogni forma di sviluppo economico, sociale e culturale - si legge - deve ritornare ad essere una priorità, una pratica diffusa che deve caratterizzare il cambiamento che tutti insieme possiamo realizzare.”

“Riteniamo fondamentale, per il rilancio di Crotone, - si legge ancora - contrastare con forza ogni forma di illegalità e di sopraffazione e siamo convinti che la tutela dei diritti e dell’interesse della collettività sia un obiettivo da perseguire con determinazione e con l’impegno unitario di società civile, enti ed istituzioni.”

“È per questo motivo – si legge infine - che sosteniamo l’azione messa in campo dal Comune che punta a ripristinare una condizione di legalità per troppo tempo disattesa e, allo stesso tempo, invitiamo tutte le forze sane della città ed i nostri concittadini ad una partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità proprio per ricostruire quella dimensione di giustizia sociale ed equità che si rivela necessaria per la rinascita della nostra Crotone.”