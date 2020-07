Traffico di cocaina, maxi blitz: colpo alle cosche della Locride

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse a carico di elementi di spicco delle famiglie Mommoliti e Giorgi di San Luca e di altri soggetti della Locride e della Piana di Gioia Tauro, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina.

Gli investigatori del Commissariato di Siderno e della Squadra Mobile della Questura del capoluogo dello Stretto, coadiuvati dai colleghi dei Reparti Prevenzione Crimine della Calabria, stanno effettuando anche numerose perquisizioni.

Scoperti inoltre dei bunker nelle abitazioni di alcuni degli arrestati. Sul campo stanno operando circa 100 agenti della Polizia.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 presso la della Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, del Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo e del Questore Maurizio Vallone.