Cariati: si rinnova giunta guidata da Filomena Greco

Filomena Greco

Nel quadro degli accordi all’interno della compagine amministrativa e della maggioranza intercorsi a seguito del rientro nelle proprie funzioni del Sindaco di Cariati, Filomena Greco ed in aderenza all’esigenza di riorganizzare l’intera azione amministrativa, nella giornata di ieri sono state formalizzate le dimissioni del vicesindaco Ines Scalioti e degli assessori Sergio Salvati, Paola Apa e Antonio Arcuri.

A darne notizia è lo stesso Primo Cittadino che coglie l’occasione per esprimere profonda gratitudine e riconoscenza agli assessori uscenti sia per l’importante lavoro di squadra messo a disposizione della comunità sia per la sensibilità e disponibilità dimostrate nel ribadire fiducia e sostegno, in qualsiasi altro ruolo istituzionale, al progetto politico-amministrativo de L’Alternativa.