Pd. Iacucci torna a Crotone: al via la composizione delle liste, e apre alla società civile

Chiede “discontinuità” e “apertura al nuovo” il commissario del Pd di Crotone Franco Iacucci. Con l’avvicinarsi sempre più della scadenza elettorale delle amministrative, nella città pitagorica il Partito Democratico - sempre secondo Iacuzzi - sarebbe “unito e pronto a scendere in campo … con un ritrovato entusiasmo, mettendo in campo forze fresche ed energie nuove, che vanno ad aggiungersi all’esperienza e alla conoscenza del territorio di chi nel partito milita da sempre”.

Il commissario, la cui assenza all’ultima assemblea cittadina ha, a dire il vero, ingenerato diversi dubbi su una condivisione della linea intrapresa dal partito provinciale, è tornato ieri a Crotone a suo dire “per mettere un punto alle polemiche dei giorni scorsi” e avviare la macchina organizzativa in vista delle consultazione che si terranno a fine settembre.

Dopo una lunga giornata Iacucci si dice “soddisfatto del lavoro svolto” e sostiene di aver dato il via alla composizione delle liste e “alla definizione del perimetro della coalizione allargata che metterà insieme diverse anime della città”.

Coalizione che, sempre a duo dire, esisterebbe già e alla quale sostiene stesse lavorando da tempo: “La linea politica era stata tracciata da me mesi fa, condivisa con la segreteria nazionale del partito e con i militanti crotonesi – afferma il commissario – qualcuno aveva provato a generare strumentalmente confusione con l’obiettivo di indebolirci, ma non c’è riuscito”.

“Non abbiamo mai avuto dubbi – aggiunge Iacucci - sulla necessità di percorrere la strada della discontinuità rispetto al passato. Per il resto siamo disponibili ad aprire un dialogo con chiunque abbia a cuore le sorti della città e voglia collaborare a un progetto politico innovativo”.

Il Commissario ha poi annunciato che in settimana arriveranno Crotone esponenti della segreteria nazionale e che scenderanno in riva allo Jonio per “ufficializzare il lavoro che in queste ore è già stato fatto”.

Intanto Iacucci apre anch’egli all’esterno ribadendo che il Pd si metta a disposizione “della società civile, del mondo delle professioni, dell’associazionismo, della cultura e del terzo settore” con la convinzione “che è questa la vera rivoluzione che Crotone sta aspettando”.

C’è solo da comprendere, ancora, se sulla stessa linea sia anche il commissario regionale Stefano Graziano.