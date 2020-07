Strongoli Marina. Torneo di beach soccer tra bambini, tutti vincitori

La voglia di divertirsi e stare insieme. Un modo per trascorrere in allegria delle ore all’aria aperta, in una genuina e sincera amicizia. Complice una bella giornata d’estate e con alle spalle mesi di costrizione in casa a causa del lookdown.

È così che sedici bambini si sono voluti dare appuntamento sul litorale di località 217 di Strongoli Marina, nel crotonese, per organizzare un torneo di beach soccer.

Sana rivalità tra le formazioni in campo, quattro squadre composte rispettivamente da altrettanti giovanissimi calciatori; nessun fallo, tanto spettacolo e soprattutto alcun vincitore: ad aggiudicarsi questo pomeriggio di sport sono stati tutti i partecipanti, nessun escluso.

Tutti sotto la vigile attenzione dei genitori che hanno rigorosamente fatto rispettare le misure minime di sicurezza richieste dal “pericolo” del coronavirus. E alla fine gran festa in spiaggia.