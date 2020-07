Piccione ferito cerca riparo nella caserma dei Vvf: salvato dai pompieri

Insolito intervento questo pomeriggio per i Vigili del fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro che sono dovuti entrare in azione per soccorrere un piccione.

Il volatile, con evidenti difficoltà a spiccare il volo, aveva trovato riparo nel piazzale della caserma. I pompieri si sono prodigati per recuperare il malcapitato riscontrando un oggetto conficcato nell'arto sinistro. I soccorritori hanno dunque estratto il corpo estraneo e medicato la ferita consentendo al volati la ripresa del volo.