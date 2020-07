Covid. Il bollettino. Calabria: calma piatta sul fronte virus, zero contagi e nessun guarito

Prosegue sul livello dello zero anche questo martedì 21 luglio sul fronte delle infezioni da coronavirus in Calabria.

Dei 943 tamponi analizzati tra ieri ed oggi nella nostra regione, nessuno ha infatti e fortunatamente restituito un risultato di positività al virus: finora i casi accertati di Covid-19 sono stati quindi 1.239 in tutto mentre i cosiddetti attualmente positivi sono ancora oggi 71 (come ieri).

Quanto proprio ai test eseguiti, invece, al momento sono stati in tutto 109.566, 108.356 dei quali non hanno riscontrato alcuna infezione.

Dopo l’ultima guarigione registrata appena ieri, nel reggino (QUI), quest’oggi il consueto bollettino regionale non ne riporta di nuovi, col complessivo che è di 1.071 pazienti che hanno fin qui superato il virus.

Rimane ancora bloccato, e per il 56mo giorno consecutivo, il triste bilancio dei decessi per o con il coronavirus, che in Calabria sono stati in tutto 97.

Negli ospedali regionali, infine, sono momentaneamente ricoverati 3 degenti (come ieri) mentre altri 39 positivi (come ieri) si trovano invece isolamento domiciliare essendo asintomatici o presentando lievi sintomi.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 2 giorni, i positivi sono stati in tutto 486 e così distribuiti: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 11 giorni, il complessivo dei casi è stato di 297: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 4 di giorni, i covid sono stati in tutto 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 10 giorni, il totale rimane fermo a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 4 giorni, il complessivo è stabile a 86: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.364.