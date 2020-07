Vibo: mercato coperto: la Cisal solleva delle criticità, il Comune risponde

Proficuo confronto tra i dirigenti sindacali e l’assessore vibonese alle attività produttive Pacienza dopo che alcuni ambulanti avevano lamentato alcune problematiche all’interno del mercato coperto di via delle Clarisse.

“Grazie alla Cisal che ha sollevato, costruttivamente, le esigenze dei lavoratori del mercato coperto di via delle Clarisse ai quali siamo riusciti a dare le prime risposte in tempi brevi, in attesa del bando pubblico per l’assegnazione dei banchi di vendita all’interno del mercato coperto, che andrà ad eliminare tutte le problematiche legate a questo importante e storico spazio del commercio vibonese”.

Così l’assessore alle attività produttive del Comune di Vibo Valentia, Gaetano Pacienza, nei giorni scorsi raggiunto, attraverso i dirigenti provinciali della Cisal, dalle rimostranze dei venditori ambulanti che lamentavano una serie di questioni struttural-organizzative che avrebbero ridimensionato notevolmente le vendite nelle ultime settimane.

Dalla sistemazione e la messa in sicurezza dei posti di lavoro, alla chiusura ed apertura di alcuni cancelli, alla pulizia. Raccolte le esigenze è stato lo stesso Assessore Pacienza a trovare soluzioni tampone per meglio traghettare i lavoratori verso una nuova fase che dovrebbe garantire servizi ed ordine nell’interesse di tutti.

“Prendiamo atto degli impegni assunti dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Pacienza - spiega Filippo Curtosi, segretario provinciale Cisal - il cui intervento dimostra che, quando la problematica posta sul tavolo è supportata da un intelligente confronto tra le parti, ogni soluzione, sia pure transitoria, diventa possibile e concreta anche in tempi celeri".