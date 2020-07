Manna “Accolta richiesta di costituire un unico Ambito territoriale ottimale”

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Rende, Marcello Manna. La Regione ha infatti accolto la richiesta presentata dal primo cittadino in qualità di presidente dimissionario dell’Ato Cosenza per creare un “unico ambito territoriale ottimale in cui convergano quelli provinciali: le Ato, che allo stato attuale non hanno alcuna capacità finanziaria e non gestiscono direttamente gli impianti, non hanno più ragione di esistere”.

Dichiarazione che arriva alla vigilia dell’assemblea convocata per giovedì 23 luglio nella sala consiliare di piazza Matteotti a Rende. Il sindaco ha poi sottolineato come la richiesta sia scaturita dalla: “evidente necessità di uscire da uno stato di eterna emergenza nel quale non è più pensabile operare: serve un progetto concreto che superi questa condizione di criticità. Dare finalmente personalità giuridica all’Ato significa avere potere decisionale e, soprattutto, gli strumenti necessari affinché si possa uscire dallo stato di crisi non solo del sistema impiantistico attualmente in uso, ma anche amministrativo, gestionale ed economico che attualmente ci troviamo a dover fronteggiare”.

Questa emergenza per Manna “riguarda l’intera Calabria ed è proprio in termini complessivi che bisogna ragionare per poterne uscire. Da qui potrà partire la concertazione necessaria con Calabria Maceri: non può essere un singolo comune a scegliere, ma serve che la regione nomini un commissario ad acta che verifichi la fattibilità di un eventuale contratto quadro con la società. I commissari designati –ha poi concluso il sindaco di Rende- comunichino i siti già individuati per la realizzazione degli impianti. È necessario attivare ogni possibile strumento atto ad efficientare il sistema e a raggiungere una sostenibilità economica e gestionale più stabile per costruire una moderna rete di infrastrutture volte alla corretta gestione dei rifiuti e superare finalmente l’impasse attuale”.