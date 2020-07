Paterno, Poste italiane concede al Comune un Pos per le carte prepagate

Poste Italiane ha concesso in comodato d’uso gratuito all’amministrazione comunale di Paterno Calabro un Pos con commissioni di accettazione gratuita per tutte le carte prepagate. La concessione in comodato d’uso a Paterno Calabro è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordato dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Per la sindaca, Lucia Papaianni, si tratta di un “altro tassello che si lega alle tante necessità di risponder alle esigenze dei cittadini per un paese sempre più in linea con le attività quotidiane e soprattutto sempre più smart. Poste Italiane è impegnata da tempo in un percorso di trasformazione digitale che le ha consentito di raggiungere importanti obiettivi di modernizzazione dell’infrastruttura e dei servizi offerti. Nel corso degli ultimi anni, l’Azienda ha puntato sulle piattaforme tecnologiche più importanti, come confermato dal recente accordo con Microsoft, per migliorare produttività e collaborazione, oltre a rinnovare la rete dell’ecosistema di servizi offerti a vantaggio del mercato, diventando un esempio virtuoso nel panorama italiano di trasformazione digitale”.